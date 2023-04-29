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1 час назад

В Санкт-Петербурге мужчина ранил из ружья сотрудника МЧС

Газета.Ruиещё 7

Житель Петербурга из ружья ранил сотрудника МЧС, прибывшего на вызов, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".

В Санкт-Петербурге мужчина ранил из ружья сотрудника МЧС
Фото: ShutterstockShutterstock

Жалоба в полицию от жильцов дома 124 по Московскому проспекту на соседа, проживающего в квартире на второй этаже, поступила 28 апреля. На место прибыли сотрудники полиции и МЧС. При попытке попасть в квартиру нарушителя через окно, он выстрелил из ружья и ранил сотрудника МЧС в плечо. В ответ уже полицейские открыли огонь, злоумышленник был ранен и впоследствии скончался до прибытия скорой помощи. Среди местных жителей пострадавших нет. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Петербурге случайно выстреливший себе в лоб из ружья пенсионер скончался в больнице.

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