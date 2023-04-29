В Санкт-Петербурге мужчина ранил из ружья сотрудника МЧС

Жалоба в полицию от жильцов дома 124 по Московскому проспекту на соседа, проживающего в квартире на второй этаже, поступила 28 апреля. На место прибыли сотрудники полиции и МЧС. При попытке попасть в квартиру нарушителя через окно, он выстрелил из ружья и ранил сотрудника МЧС в плечо. В ответ уже полицейские открыли огонь, злоумышленник был ранен и впоследствии скончался до прибытия скорой помощи. Среди местных жителей пострадавших нет. По факту произошедшего проводится проверка.