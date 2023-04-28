Глава Русского дома в ЦАР вернулся к работе после покушения

Глава Русского дома в Центрально-Африканской республике Дмитрий Сытый вернулся в Банги и приступил к работе, сообщает РИА Новости со ссылкой на его коллег.
16 декабря прошлого года на Сытого было совершено покушение. Ему прислали посылку с взрывным устройством, которое сдетонировало у него в руках. Сытого контузило, его госпитализировали.
Спустя пару дней представители гуманитарной миссии России в ЦАР сообщили, что мужчина пришел в себя.
Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ утверждал, что Сытый уже обращался в местную полицию из-за поступающих ему угроз.
Как рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, с посылкой глава Русского дома получил фото сына и записку с призывом «русским убираться из Африки». Находясь в состоянии аффекта и думая, что там голова его сына, Сытый не стал соблюдать инструкции по соблюдению мер безопасности и открыл присланную ему коробку. В результате произошел взрыв.