Блогер Елена Блиновская призналась в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Согласно признанию Блиновской, она перечисляла сниженный налог в 6%, а также не указывала в бухгалтерской отчетности свой настоящий доход. Кроме того, блогер признала свою вину в отмывании денег по предварительному сговору с группой неустановленных лиц.

При этом адвокат Блиновской заявил, что та не пыталась скрыться от правоохранительных органов, когда пыталась выехать в Беларусь. По словам защитника блогера, Блиновская не знала об уголовном деле, а поездка была запланирована заранее.

«Поездка была плановой, у неё не было повесток, уведомлений о возбуждении уголовного дела, она планировала посетить другую страну, провести бизнес-встречу. Скрываться она не собирается, вчера она отдала свой заграничный паспорт следователю», – заявила сторона защиты.

Напомним, что Блиновскую задержали в Смоленской области, недалеко от границы с Беларусью. По версии обвинения, Блиновская не заплатила 918 миллионов рублей налогов.