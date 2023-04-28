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42 минуты назад

Блиновская призналась в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

Елена Прошина

Блогер Елена Блиновская призналась в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Согласно признанию Блиновской, она перечисляла сниженный налог в 6%, а также не указывала в бухгалтерской отчетности свой настоящий доход. Кроме того, блогер признала свою вину в отмывании денег по предварительному сговору с группой неустановленных лиц.

При этом адвокат Блиновской заявил, что та не пыталась скрыться от правоохранительных органов, когда пыталась выехать в Беларусь. По словам защитника блогера, Блиновская не знала об уголовном деле, а поездка была запланирована заранее.

«Поездка была плановой, у неё не было повесток, уведомлений о возбуждении уголовного дела, она планировала посетить другую страну, провести бизнес-встречу. Скрываться она не собирается, вчера она отдала свой заграничный паспорт следователю», – заявила сторона защиты.

Напомним, что Блиновскую задержали в Смоленской области, недалеко от границы с Беларусью. По версии обвинения, Блиновская не заплатила 918 миллионов рублей налогов.

Ранее суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест до 26 июня.

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