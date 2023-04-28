ФСБ задержала готовившего поджог электроподстанции подростка

"В Калужской области предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы. В результате проведенных мероприятий задержан сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции", - сообщили в ЦОС.