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ФСБ задержала в Калужской области подростка, готовившего поджог электроподстанции

Сотрудники ФСБ задержали в Калужской области 17-летнего сторонника неонацистских взглядов, готовившего поджог местной электроподстанции. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ задержала готовившего поджог электроподстанции подростка
© РИА Новости

"В Калужской области предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы. В результате проведенных мероприятий задержан сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции", - сообщили в ЦОС.

В устроенном задержанным молодым человеком схроне обнаружены три самодельных зажигательных устройства, изъяты средства связи, содержащие инструкции по изготовлению подобных устройств.

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