Стало известно о надвигающейся на Черное море опасности

Стало известно, что 28 апреля и в течение суток 29 апреля в регионе ожидаются сильные дожди с грозами, местами град и шквалистый ветер до 22 метров в секунду. Кроме того, на Кубани прогнозируются подъемы уровня воды в реках. Так, могут выйти из берегов реки в Крымском, Абинском, Северском, Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Белореченском, Курганинском, Успенском, Новокубанском, Апшеровском, Туапсинском районах, а также в Горячем Ключе и Геленджике.