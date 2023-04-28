Два тела обнаружили в московском пруду

Два тела обнаружили в Беловежском пруду в Москве. Трупы в воде нашел аквалангист-любитель во время занятия дайвингом, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Уточняется, что погибшие были одеты в оранжевые костюмы. Информация о телах передана в экстренные службы, пруд оцепила полиция, на место едут водолазы. По предварительным данным, останки утонувших находятся на глубине около четырех метров.

По факту обнаружения тел проводится проверка, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. По предварительным данным, люди утонули, провалившись под лед весной.