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27 минут назад

Пожар в здании бывшей швейной фабрики в Высоковске локализован

Агентство «Москва»иещё 3

Пожар в здании бывшей швейной фабрики в Высоковске городского округа Клин локализован на площади 3,2 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

В Подмосковье локализован пожар в здании бывшей швейной фабрики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«7:10 - локализация на площади 3 тыс. 200 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании бывшей швейной фабрики по адресу: городской округ Клин, Высоковск, ул. Советская, д. 47Г. На первом этаже здания располагается производство по литью пластика, на втором-четвертом этажах - архив. К тушению пожара привлечены 58 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 30 человек, 11 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Происшествия,МЧС России,
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