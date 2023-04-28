В Подмосковье локализован пожар в здании бывшей швейной фабрики

Пожар в здании бывшей швейной фабрики в Высоковске городского округа Клин локализован на площади 3,2 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области .

«7:10 - локализация на площади 3 тыс. 200 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании бывшей швейной фабрики по адресу: городской округ Клин, Высоковск, ул. Советская, д. 47Г. На первом этаже здания располагается производство по литью пластика, на втором-четвертом этажах - архив. К тушению пожара привлечены 58 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 30 человек, 11 единиц техники. Причина пожара устанавливается.