Выгоревшую российскую деревню показали на видео

Последствия крупного пожара в деревне Логоушка Курганской области показали на видео. Кадры в пятницу, 28 апреля, публикуют «Известия» в своем Telegram-канале.

27 апреля в ряде населенных пунктов региона возникли масштабные пожары. В результате, по предварительным данным, в деревне Логоушка Кетовского района уничтожено около 80 строений, из них более 30 жилых. На записи видно, что огонь выжег землю и уничтожил большое количество зданий.

Кроме того, в деревне погибла женщина. По факту случившегося управление СК России по Курганской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Следствие считает, что ЧП произошло по причине возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности.