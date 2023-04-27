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Главу российской ячейки «Аум Синрике»* заподозрили в финансировании терроризма

В отношении главы российской религиозной ячейки «Аум Синрике» (запрещенная в РФ террористическая организация) Михаила Устьянцева, который уже отбывает наказание в колонии Рязанской области, и семи его соратников возбудили уголовное дело о финансировании терроризма. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Главу российской ячейки «Аум Синрике»* заподозрили в финансировании терроризма
© РИА Новости

По данным издания, шесть фигурантов находятся за пределами страны и объявлены в розыск. Они пытаются возобновить деятельность секты и собирают деньги для отбывающих наказание Устьянцева и его сообщника Евладова. Для этого сообщники создали интернет-магазин в даркнете.

Устьянцева приговорили к 15 годам колонии строгого режима по делу о создании террористического сообщества.

«Аум Синрике» («Учение истины Аум», с начала 2000-х годов также известна как «Алеф») — тоталитарная деструктивная секта псевдобуддистского толка с прослеживаемыми влияниями индуизма, даосизма, христианства и тантрических традиций. Основана в середине 1980-х годов японцем Секо Асахарой. Организация получила всемирную известность в 1995-м после террористической зариновой атаки в метро Токио, жертвами которой стали более 10 человек.

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