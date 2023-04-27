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В Мелитополе произошел еще один взрыв

Военно-гражданская администрация Мелитополя сообщила, что в городе произошел ещё один взрыв. Об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.

В Мелитополе произошел еще один взрыв
© РИА Новости

«В городе был слышен звук взрыва», – сказано в сообщении.

Подробности произошедшего, как и информация о пострадавших, пока остаётся неизвестной.

Полицейский погиб при взрыве в Мелитополе

Напомним, что утром 27 апреля в Мелитополе также произошёл взрыв, в котором погиб сотрудник полиции, ещё один пострадал.

«Сегодня примерно в 05:15 мск в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома произошел взрыв. Сработало неизвестное взрывное устройство. В результате двое полицейских получили ранения, они госпитализированы. Впоследствии один из сотрудников скончался», – сообщили в местном МВД.

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