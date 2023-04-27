В Мелитополе произошел еще один взрыв

Военно-гражданская администрация Мелитополя сообщила, что в городе произошел ещё один взрыв. Об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.

«В городе был слышен звук взрыва», – сказано в сообщении.

Подробности произошедшего, как и информация о пострадавших, пока остаётся неизвестной.

Напомним, что утром 27 апреля в Мелитополе также произошёл взрыв, в котором погиб сотрудник полиции, ещё один пострадал.