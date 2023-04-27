$81.56-0.0790.20+0.06
36 минут назад

«Росэнергоатом» рассказал о состоянии Курской АЭС после попыток атаки беспилотников ВСУ

Газета.Ru

В корпорации «Росэнергоатом» сообщили журналистам »РБК» о том, что Курская АЭС в городе Курчатов «работает в штатном режиме».

«Росэнергоатом» рассказал о состоянии Курской АЭС после попыток атаки ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По теме дронов и срабатывания ПВО — это в наше военное ведомство», — заявили в корпорации.

По словам представителей «Росэнергоатома», первый блок АЭС готовят к выводу из эксплуатации, второй находится на ремонте, а третий и четвертый — работают.

СМИ: Украинский дрон попытался атаковать Курскую АЭС

Поводом для запроса РБК стали сообщения Telegram-канала Mash о неудачной атаке беспилотников на Курскую АЭС, которую предотвратила работа систем противовоздушной обороны (ПВО). Издание «РБК» обратилось в Минобороны с запросом по инциденту.

Отмечается, что 26 апреля примерно в 23:00 мск система ПВО РФ сработала в районе Курской АЭС. В Брянской области одновременно с этим прозвучал сигнал тревоги.

Происшествия,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий