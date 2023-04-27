«Росэнергоатом» рассказал о состоянии Курской АЭС после попыток атаки ВСУ

В корпорации «Росэнергоатом» сообщили журналистам »РБК» о том, что Курская АЭС в городе Курчатов «работает в штатном режиме».

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«По теме дронов и срабатывания ПВО — это в наше военное ведомство», — заявили в корпорации.

По словам представителей «Росэнергоатома», первый блок АЭС готовят к выводу из эксплуатации, второй находится на ремонте, а третий и четвертый — работают.

Поводом для запроса РБК стали сообщения Telegram-канала Mash о неудачной атаке беспилотников на Курскую АЭС, которую предотвратила работа систем противовоздушной обороны (ПВО). Издание «РБК» обратилось в Минобороны с запросом по инциденту.