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Зарезавшего медика скорой помощи россиянина арестовали

В Свердловской области россиянина арестовали за убийство из хулиганских побуждений медика скорой помощи. Об этом в четверг, 27 апреля, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Максим Чалков.

Зарезавшего медика скорой помощи россиянина арестовали
© Lenta.ru

По данным следствия, 25 апреля находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник находился на лестничной клетке многоквартирного дома, когда туда прибыла бригада скорой помощи, вызванная жильцами дома. Злоумышленник из хулиганских побуждений выхватил нож и зарезал медицинского работника, нанеся ему колющий удар в грудь. Медика доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

Сотрудниками СКР по уголовному делу продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

14 апреля Серовский районный суд приговорил к трем с половиной годам колонии 35-летнего жителя Урала, напавшего на фельдшера скорой помощи и полицейских.

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