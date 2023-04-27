$81.56-0.0790.20+0.06

Прокуратура утвердила обвинение в отношении заочно арестованного Максима Каца*

В отношении заочно арестованного за распространении фейков о российской армии Максима Каца (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) утверждено обвинение по уголовному делу. Об этом в четверг, 27 апреля, в своем Генеральная прокуратура России.

Прокуратура утвердила обвинение в отношении заочно арестованного Максима Каца*
© globallookpress.com

По данным надзорного ведомства, в связи с тем, что Кац скрылся от следствия и суда за пределами России, судебное разбирательство проведут в отсутствие обвиняемого Каца. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

23 марта Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест блогера Максима Каца. Мера пресечения в виде заключения под стражу начнет действовать с момента его задержания в России либо в случае экстрадиции в страну. Уголовное дело о дискредитации армии было возбуждено 7 апреля 2022 года.

По некоторым данным, блогер находится в Израиле.

Максим Кац — российский общественный и политический деятель, является бывшим депутатом муниципального собрания московского района Щукино. На канал Каца на YouTube подписаны более 1,5 миллиона пользователей.

Минюст России внес Каца в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий