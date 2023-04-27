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На участке железной дороги у курганской станции Логовушка приостановили движение поездов

Движение поездов по участку с 2 374-го по 2 375-й км железной дороги у станции Логовушка в Курганской области, где спасатели борются с пожаром, временно приостановлено. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Южно-Уральской железной дороге.

"По уточненной информации, пока поезда по данному участку не курсируют", - рассказали в компании, уточнив, что речь идет об участке с 2 374-го по 2 375-й км.

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По информации МЧС, огнем охвачены 10 жилых домов и 20 хозпостроек на площади 2,5 тыс. кв. м, площадь горящей сухой растительности составляет 8 га. К работам привлечены 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Идет эвакуация жителей деревни Логоушки вблизи станции, а также Сычевского психоневрологического интерната.

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