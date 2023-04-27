Владелец судна рассказал об атаке на российских моряков в Красном море

Владелец яхты 30 Minutes, которая подверглась нападению пиратов в Красном море, Дмитрий Чугуевский рассказал, как морякам удалось спастись. Как сообщает РБК, мужчина заявил, что на борт напали йеменцы, пока он плыл в международных водах.

Чугуевский подчеркнул, что яхта не заплывала в воды Йемена. Пираты стреляли по кораблю из автоматов. Среди людей никто не пострадал, однако яхте нанесли серьезные повреждения. Благодаря мощному мотору морякам удалось оторваться.

После этого 30 Minutes запылала в воды Эритреи, чтобы провести ремонт. Однако и там возникли проблемы — уже с береговой охраной.

«Они там остановились, бросили якорь. К ним подплыла береговая охрана Эритреи и задержала их там. Я до сих пор не понимаю, почему их задержали. Возможно, им нельзя было в плохую погоду бросать якорь и останавливаться», — заявил Чугуевский.

После того как пограничники увидели следы от пуль, экипаж задержали и начали расспрашивать. Продержали под стражей их, по всей видимости, до утра 27 апреля. После этого они отправились в Джибути, откуда вышли на связь.

Напомним, что борт следовал из порта Джизан в Джибути и пропал 17 апреля. В экипаж входили три россиянина и один гражданин Египта. Спустя два дня после потери связи владелец заявил о ее бедствии в водах Саудовской Аравии.