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1 час назад

Экс-помощница Дворковича приговорена к 12 годам колонии

Лера Букина

Экс-помощница бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева приговорена к 12 годам колонии общего режима за получение взяток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение Замоскворецкого суда Москвы.

Экс-помощница Дворковича приговорена к 12 годам колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что Алексеева будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также ей будет необходимо уплатить штраф в размере 75 млн рублей.

Алексеевой на 15 лет запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Ее лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени».

Другой фигурант дела - генеральный директор компании «Медполимерпром» Дмитрий Борисов приговорен к лишению свободы на семь лет условно с испытательным сроком на шесть лет. Штраф составит 69 822 415 рублей.

Алексееву признали виновной в получении двух особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Борисов - в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Происшествия,Дмитрий Борисов,Аркадий Дворкович,
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