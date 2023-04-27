Экс-помощница Дворковича приговорена к 12 годам колонии

Экс-помощница бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева приговорена к 12 годам колонии общего режима за получение взяток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение Замоскворецкого суда Москвы.

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Уточняется, что Алексеева будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также ей будет необходимо уплатить штраф в размере 75 млн рублей.

Алексеевой на 15 лет запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Ее лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени».

Другой фигурант дела - генеральный директор компании «Медполимерпром» Дмитрий Борисов приговорен к лишению свободы на семь лет условно с испытательным сроком на шесть лет. Штраф составит 69 822 415 рублей.