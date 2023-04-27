СКР подтвердил факт взрыва под Петербургом

Возбуждено уголовное дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств». В настоящее время установлено, что 26 апреля текущего года в городе Павловске произошел взрыв неустановленного взрывного устройства у недостроенной котельной, в результате чего был поврежден фасад конно-спортивного клуба, а также основания трубы котельной, — говорит Капитонов.