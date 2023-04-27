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13 минут назад

СКР подтвердил факт взрыва под Петербургом

News.ru

Взрыв неустановленного устройства произошел на территории ТЭЦ в петербургском Павловске рядом с заброшенным зданием, сообщила пресс-служба СКР на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ.

СКР подтвердил факт взрыва под Петербургом
Фото: ТАССТАСС

26 апреля 2023 года рядом с заброшенным зданием в г. Павловске, на территории ТЭЦ произошёл взрыв неустановленного устройства. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1. УК РФ, — указано в официальном сообщении.

Официальный представитель ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов отметил, что вблизи места взрыва пострадали постройки конно-спортивного клуба, передает Telegram-канал Ural Mash.

Возбуждено уголовное дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств». В настоящее время установлено, что 26 апреля текущего года в городе Павловске произошел взрыв неустановленного взрывного устройства у недостроенной котельной, в результате чего был поврежден фасад конно-спортивного клуба, а также основания трубы котельной, — говорит Капитонов.

Происшествия,Сергей Капитонов,Следственный комитет,Горячая новость,
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