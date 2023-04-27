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Россия объявила в розыск командующего ВМС Украины

Россия объявила в розыск командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу. Об этом сообщает МВД России.

Россия объявила в розыск командующего ВМС Украины
© Министерство обороны Украины

Неижпапа разыскивается по уголовному делу о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов России. В карточке МВД указано, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса России. Также там сообщается, что разыскиваемый является по национальности украинцем. Место рождения: УССР, Севастополь.

11 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский освободил Игоря Воронченко с должности командующего ВМС Украины и назначил на пост Алексея Неижпапу.

21 апреля 2023 года сообщалось, что начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова объявили в международный розыск. Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Буданова за организацию терактов в России.

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