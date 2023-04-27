Mash: Блиновская переписала почти все свое имущество на родственников

Telegram-канал Mash сообщает, что блогерша Елена Блиновская незадолго до попытки покинуть Россию переоформила большую часть своего имущества на ближайших родственников.

© elena_blinovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Уточняется, что на Блиновскую оформлен только участок в Симферополе на 50 гектаров, а также 58-метровая квартира на Серпуховском Валу в Москве. Дом блогерши в Истре, где сейчас проходят обыски, оформлен на ее мужа Алексея. Также по документам Lamborghini Urus, Range Rover, Maybach и мотоциклы также юридически принадлежат супругу Блиновской.

Сообщается, что все имущество блогерши и ее родственников будет арестовано в ближайшее время. Сейчас проходят обыски в объектах недвижимости Блиновской - в частном доме, расположенном в жилом комплексе "Миллениум парк" в Истринском районе Московской области, а также в квартирах, расположенных на Павелецкой набережной и на улице Шверника в Москве.