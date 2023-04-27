$81.63+0.0890.14+0.11

Mash: Блиновская переписала почти все свое имущество на родственников

Telegram-канал Mash сообщает, что блогерша Елена Блиновская незадолго до попытки покинуть Россию переоформила большую часть своего имущества на ближайших родственников.

Mash: Блиновская переписала почти все свое имущество на родственников
© elena_blinovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Уточняется, что на Блиновскую оформлен только участок в Симферополе на 50 гектаров, а также 58-метровая квартира на Серпуховском Валу в Москве. Дом блогерши в Истре, где сейчас проходят обыски, оформлен на ее мужа Алексея. Также по документам Lamborghini Urus, Range Rover, Maybach и мотоциклы также юридически принадлежат супругу Блиновской.

Сообщается, что все имущество блогерши и ее родственников будет арестовано в ближайшее время. Сейчас проходят обыски в объектах недвижимости Блиновской - в частном доме, расположенном в жилом комплексе "Миллениум парк" в Истринском районе Московской области, а также в квартирах, расположенных на Павелецкой набережной и на улице Шверника в Москве.

В отношении Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. и незаконной легализации более 43 млн руб. Предполагается, что блогерша планировала пересечь границу Белоруссии и Литвы. Она была задержана сотрудниками ФСБ на границе с Белоруссией.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий