Mash: Блиновская переписала почти все свое имущество на родственников

Telegram-канал Mash сообщает, что блогерша Елена Блиновская незадолго до попытки покинуть Россию переоформила большую часть своего имущества на ближайших родственников.
Уточняется, что на Блиновскую оформлен только участок в Симферополе на 50 гектаров, а также 58-метровая квартира на Серпуховском Валу в Москве. Дом блогерши в Истре, где сейчас проходят обыски, оформлен на ее мужа Алексея. Также по документам Lamborghini Urus, Range Rover, Maybach и мотоциклы также юридически принадлежат супругу Блиновской.
Сообщается, что все имущество блогерши и ее родственников будет арестовано в ближайшее время. Сейчас проходят обыски в объектах недвижимости Блиновской - в частном доме, расположенном в жилом комплексе "Миллениум парк" в Истринском районе Московской области, а также в квартирах, расположенных на Павелецкой набережной и на улице Шверника в Москве.
В отношении Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. и незаконной легализации более 43 млн руб. Предполагается, что блогерша планировала пересечь границу Белоруссии и Литвы. Она была задержана сотрудниками ФСБ на границе с Белоруссией.