В Запорожье рассказали об угрозах погибшему при взрыве в Мелитополе полицейскому

Сотрудник полиции Александр Мищенко, погибший во время теракта в Мелитополе, неоднократно получал угрозы от украинских силовиков, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Телеграм-канале.

По его словам, 42-летний Мищенко был убит сегодня утром в результате теракта. Он возглавлял Приазовское отделение полиции. Рогов добавил, что полицейскому много раз угрожали за то, что он восстанавливал мирную жизнь в регионе, пресекал противоправные действия и наводил порядок в родном городе.

«[Он] остался верен присяге и продолжил служить своему народу», - написал Рогов

Он также заявил, что за подобные преступления в регионе необходимо вернуть смертную казнь. Рогов также выразил соболезнование родным и близким погибшего.