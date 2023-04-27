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В Запорожье рассказали об угрозах погибшему при взрыве в Мелитополе полицейскому

Сотрудник полиции Александр Мищенко, погибший во время теракта в Мелитополе, неоднократно получал угрозы от украинских силовиков, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Телеграм-канале.

В Запорожье рассказали об угрозах погибшему при взрыве в Мелитополе полицейскому
© РИА Новости

По его словам, 42-летний Мищенко был убит сегодня утром в результате теракта. Он возглавлял Приазовское отделение полиции. Рогов добавил, что полицейскому много раз угрожали за то, что он восстанавливал мирную жизнь в регионе, пресекал противоправные действия и наводил порядок в родном городе.

«[Он] остался верен присяге и продолжил служить своему народу», - написал Рогов

Он также заявил, что за подобные преступления в регионе необходимо вернуть смертную казнь. Рогов также выразил соболезнование родным и близким погибшего.

Напомним, сегодня рано утром взрыв произошел у подъезда многоквартирного жилого в Мелитополе. В результате погиб один человек, еще один получил ранения.

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