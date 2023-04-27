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На Кубе задержали рейс с российскими туристами

На Кубе на неопределенное время задержали рейс авиакомпании Nordwind из Варадеро в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пассажиров.

На Кубе задержали рейс с российскими туристами
© РИА Новости

По словам собеседников агентства, задержка связана с аварийной посадкой канадского самолета.

Российские туристы Анна и Артем Лосевы рассказали агентству, что рейс N4-3502, который должен был вылететь в 22:00, отложили ориентировочно до 03:00 по кубинскому времени (10:00 по Москве), но точное время вылета пока не названо.

Из-за аварийной посадки канадского самолета оказалась перекрыта единственная полоса аэропорта.

Представители туроператора Pegas Touristic подтвердили, что самолет с россиянами вылетит после расчистки полосы.

Ранее пассажирский Boeing, следовавший из Таиланда, экстренно сел в Красноярске из-за неисправностей. Экипаж самолета сообщил диспетчерам о нештатной ситуации на борту из-за отказа техники. Самолет встречали пожарные и медики, но пожара удалось избежать, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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