На Кубе задержали рейс с российскими туристами
На Кубе на неопределенное время задержали рейс авиакомпании Nordwind из Варадеро в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пассажиров.
По словам собеседников агентства, задержка связана с аварийной посадкой канадского самолета.
Российские туристы Анна и Артем Лосевы рассказали агентству, что рейс N4-3502, который должен был вылететь в 22:00, отложили ориентировочно до 03:00 по кубинскому времени (10:00 по Москве), но точное время вылета пока не названо.
Из-за аварийной посадки канадского самолета оказалась перекрыта единственная полоса аэропорта.
Представители туроператора Pegas Touristic подтвердили, что самолет с россиянами вылетит после расчистки полосы.
Ранее пассажирский Boeing, следовавший из Таиланда, экстренно сел в Красноярске из-за неисправностей. Экипаж самолета сообщил диспетчерам о нештатной ситуации на борту из-за отказа техники. Самолет встречали пожарные и медики, но пожара удалось избежать, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.