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В России подали первый иск к Johnson&Johnson с просьбой прекратить продажи детской присыпки

В России подали первый иск к американской фармацевтической компании Johnson&Johnson. Об этом сообщают «Известия».

В России подали первый иск к Johnson&Johnson с просьбой прекратить продажи детской присыпки
© Pixabay

Иск подали представители Общественной потребительской инициативы (ОПИ) в Кунцевский районный суд. ОПИ обвинила компанию в продаже в России детской присыпки с тальком, который может вызывать рак, и призвала запретить его продажу и изъять из оборота.

В иске также попросили обеспечить доступ российским потребителям к компенсационному фонду в размере 8,9 миллиарда долларов.

Факты наличия канцерогенного талька стали известны с 1970-х годов, и до 2022 года к J&J было предъявлено 38 тысяч исков, отмечается в материале.

Глава ОПИ Олег Павлов отметил, что продукция J&J находится в свободной продаже в России, но риски использования ее очень велики. В настоящее время J&J столкнулась с несколькими тысячами исков из-за производства косметического талька, в котором, как утверждают истцы, содержится асбест. J&J заверяет, что тальк безопасен и ссылается на десятилетия медицинских исследований по всему миру.

В России давно занимаются разработкой отечественных аналогов, которые были бы полностью безопасны для здоровья детей. Инновационную присыпку для детей создали ученые Российской академии наук. Уникальность разработки заключается в том, что она обладает профилактическим и лечебным действием от бактерий и грибков широкого спектра. Об этом ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН, автор программы Игорь Гольдман.

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