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39 минут назад

Примаков назвал терактом случившееся в здании РНЦК в Никосии

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Российская сторона квалифицирует поджог здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии как теракт. Об этом в среду, 26 апреля, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

В России назвали терактом поджог здания РЦНК в Никосии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Мы квалифицируем это как теракт, поскольку это нападение на гражданское, мирное здание, явно с целью не только нанести ущерб, но и запугать и наших сотрудников, и людей, которые приходят в этот культурный центр, — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Примаков также отметил, что предварительно поджог здания связывают с «украинской деятельностью». По словам главы Россотрудничества, руководитель РЦНК Алина Радченко заметила, как неподалеку от места инцидента неизвестные вывесили флаг Украины на своем окне, что можно воспринимать, как «подпись». Кроме того, Примаков заявил, что РЦНК будет продолжать работать несмотря на пожар.

Возгорание произошло около 13:30 по московскому времени. Люди сперва услышали два хлопка, а затем разгорелся сильный пожар. Очевидцы утверждают, что в здание бросили, вероятно, коктейли Молотова.

Самому зданию был нанесен значительный ущерб. Тем не менее всех людей из здания удалось эвакуировать, при пожаре никто не пострадал.

Происшествия,Алина Радченко,Евгений Примаков,Россотрудничество,
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