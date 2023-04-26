"У МиГ-31 в ходе выполнения планового полета, предварительно, загорелся один из двигателей, после чего он упал. По предварительным данным, самолет рухнул в озеро", - сказал собеседник агентства.



"Пилоты, вероятно, катапультировались, очевидцы утверждают, что в районе крушения видели двух парашютистов", - добавил он.