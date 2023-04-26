В Мурманской области разбился истребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания на борту, предварительно, он упал в озеро. Об этом ТАСС сообщили в среду в силовых структурах.
"У МиГ-31 в ходе выполнения планового полета, предварительно, загорелся один из двигателей, после чего он упал. По предварительным данным, самолет рухнул в озеро", - сказал собеседник агентства.
"Пилоты, вероятно, катапультировались, очевидцы утверждают, что в районе крушения видели двух парашютистов", - добавил он.
Ранее сообщалось, что на телефон службы "112" поступила информация о возможном крушении военного самолета в 10 км от города Мончегорска.