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В Мурманской области разбился истребитель МиГ-31

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания на борту, предварительно, он упал в озеро. Об этом ТАСС сообщили в среду в силовых структурах.

"У МиГ-31 в ходе выполнения планового полета, предварительно, загорелся один из двигателей, после чего он упал. По предварительным данным, самолет рухнул в озеро", - сказал собеседник агентства.

"Пилоты, вероятно, катапультировались, очевидцы утверждают, что в районе крушения видели двух парашютистов", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что на телефон службы "112" поступила информация о возможном крушении военного самолета в 10 км от города Мончегорска.

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