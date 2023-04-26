$81.63+0.0890.14+0.11
41 минуту назад

СМИ: у атакованного российского центра на Кипре дежурил минивэн

Мария Иванова

У здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии, атакованного коктейлями Молотова, в течение нескольких дней дежурил белый минивэн. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 26 апреля, в РЦНК в Никосии произошел пожар. Сообщалось, что в здание бросили несколько коктейлей Молотова, после чего в загорелись стена и крыша центра.

Пожар потушили, жертв и пострадавших нет.

Здание Российского центра науки и культуры загорелось на Кипре

Глава РЦНК Алина Радченко рассказала со ссылкой на очевидцев, что минивэн, находившийся у здания центра несколько дней, во время атаки скрылся.

Происшествия,Видео,Алина Радченко,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий