СМИ: у атакованного российского центра на Кипре дежурил минивэн

У здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии, атакованного коктейлями Молотова, в течение нескольких дней дежурил белый минивэн. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 26 апреля, в РЦНК в Никосии произошел пожар. Сообщалось, что в здание бросили несколько коктейлей Молотова, после чего в загорелись стена и крыша центра.

Пожар потушили, жертв и пострадавших нет.