СМИ: у атакованного российского центра на Кипре дежурил минивэн

У здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии, атакованного коктейлями Молотова, в течение нескольких дней дежурил белый минивэн. Об этом сообщает РИА Новости.
В среду, 26 апреля, в РЦНК в Никосии произошел пожар. Сообщалось, что в здание бросили несколько коктейлей Молотова, после чего в загорелись стена и крыша центра.
Пожар потушили, жертв и пострадавших нет.
Глава РЦНК Алина Радченко рассказала со ссылкой на очевидцев, что минивэн, находившийся у здания центра несколько дней, во время атаки скрылся.