Суд оставил в силе приговор российским врачам за убийство младенца

Суд признал законным приговор врачам в Калининграде по делу об убийстве младенца
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорождённого ребёнка.
Об этом сообщает РИА Новости.
6 сентября 2022 года Мособлсуд приговорил Сушкевич к девяти годам лишения свободы, а Белую — к девяти с половиной годам.
Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения.