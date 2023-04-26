Суд оставил в силе приговор российским врачам за убийство младенца

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорождённого ребёнка.

Об этом сообщает РИА Новости.

6 сентября 2022 года Мособлсуд приговорил Сушкевич к девяти годам лишения свободы, а Белую — к девяти с половиной годам.