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Суд признал законным приговор врачам в Калининграде по делу об убийстве младенца

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорождённого ребёнка.

Суд оставил в силе приговор российским врачам за убийство младенца
© РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

6 сентября 2022 года Мособлсуд приговорил Сушкевич к девяти годам лишения свободы, а Белую — к девяти с половиной годам.

Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения.

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