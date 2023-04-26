Неопознанный квадрокоптер упал на территорию Мосгорсуда

Неопознанный квадрокоптер упал на территории Московского городского суда. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По сведениям издания, за 15 минут до окончания рабочего дня судей дежурная поста охраны заметила падающий в зону ее ответственности дрон. Женщина сразу же обратилась в полицию.

Прибывшие оперативники установили, что квадрокоптер оказался аппаратом 15 на 15 сантиметров, без посторонних предметов и опознавательных знаков. Владельца упавшего дрона начали искать.

Никаких посторонних предметов на беспилотник, найденный на территории Мосгорсуда, не крепилось, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.