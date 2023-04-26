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Неопознанный квадрокоптер упал на территорию Мосгорсуда

Неопознанный квадрокоптер упал на территории Московского городского суда. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Неопознанный квадрокоптер упал на территорию Мосгорсуда
© РИА Новости

По сведениям издания, за 15 минут до окончания рабочего дня судей дежурная поста охраны заметила падающий в зону ее ответственности дрон. Женщина сразу же обратилась в полицию.

Прибывшие оперативники установили, что квадрокоптер оказался аппаратом 15 на 15 сантиметров, без посторонних предметов и опознавательных знаков. Владельца упавшего дрона начали искать.

Никаких посторонних предметов на беспилотник, найденный на территории Мосгорсуда, не крепилось, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что два дрона упали на территории частных домов в Московской области. Позже выяснилось, что замеченное у деревни Новосидориха устройство оказалось игрушечным. Эту информацию подтвердил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

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