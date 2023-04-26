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23 минуты назад

Напавший на полицейских с топором экс-глава российского города осужден к работам

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В Забайкальском крае суд вынес приговор бывшему главе городского поселения «Сретенское» Евгению Киргизову, который в пьяном состоянии напал на полицейских с топором. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Егор Марков.

Напавший на полицейских с топором экс-глава российского города осужден к работам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Осужденному назначено наказание в виде принудительных работ на срок два года с удержанием 15 процентов в доход государства. Киргизов признан виновным по статьям 119 («Угроза убийством») и 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителей власти»).

Следствие и суд установили, что 10 марта глава поселения в состоянии алкогольного опьянения угрожал убийством местным жителям. После этого он совершил дорожно-транспортное происшествие, и, когда его блокировали сотрудники полиции, бросился на них с топором. Однако силовикам удалось обезвредить и задержать нападавшего.

Евгений Киргизов — внук легендарного в Забайкалье Героя Советского Союза, сотрудника милиции Степана Киргизова, чье имя носит региональный конкурс на лучшего участкового.

Сам Евгений Киргизов также служил в полиции, но был уволен по отрицательным мотивам — в ноябре 2012 года он, будучи пьяным, в форме полицейского на въезде в Сретенск открыл стрельбу по проезжающим автомобилям. Были повреждены частная иномарка и служебный автомобиль УАЗ судебных приставов.

Происшествия,Егор Марков,Следственный комитет,
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