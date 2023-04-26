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Один из двух упавших дронов под Москвой оказался игрушечным

Один из двух упавших дронов на территории частных домов в Подмосковье оказался игрушечным. Об этом заявил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин. Его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

Появились подробности об одном из двух упавших дронов под Москвой
© Lenta.ru

Он пояснил, что речь идет о коптере, который нашли в подмосковной деревне Новосидориха 25 апреля. Артюхин отметил, что связался по ситуации с сотрудниками полиции и призвал жителей не поддаваться панике.

«Квадрокоптер не несет никакой угрозы, он не является военным. Говоря простым языком, это детская игрушка с радиоуправлением, ее каждый может купить в магазине и запускать для развлечения», — написал глава подмосковного городского округа.

Ранее сообщалось, что два дрона упали на территории частных домов в Московской области.

По информации Telegram-канала Shot, первый коптер без опознавательных знаков рухнул 25 апреля около 17:00 у дома жителя деревни Новосидориха в городском округе Шатура. Длина устройства составляла примерно 20 сантиметров.

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Второй дрон — SJRC F11 с камерой — перелетел за забор и оказался, по сведениям издания, на территории участка в деревне Обухово в Раменском городском округе в районе 20:00. Взрывчатки в нем не было. В ситуации с последним власти Подмосковья комментариев пока не давали.

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