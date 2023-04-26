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Ранее судимый россиянин зарезал фельдшера скорой помощи во время вызова

В городе Березовский задержали 66-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 28-летнего фельдшера скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщил помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.

Ранее судимый россиянин зарезал фельдшера скорой помощи во время вызова
© Lenta.ru

По данным ведомства, вечером 25 апреля в один из домов на улице Гагарина была вызвана скорая для оказания помощи женщине. Прибывших медработников встретил ее муж. Из личной неприязни он напал на фельдшера и ударил его ножом в грудь. Пострадавший сам спустился к подъезду и сел в служебную машину. Он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

Как рассказал «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, нападавший был задержан по горячим следам представителями территориального отдела МВД. Так как мужчина был нетрезв, сразу допросить его не удалось.

«Подозреваемый по имени Геннадий и ранее законопослушностью не отличался. По предварительным данным, в 1999 году он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, "порезал" бывшую супругу. А также судим за кражи в 1974 и 1976 годах. В общей сложности в местах лишения свободы провел 15 лет», — уточнил Горелых.

Сейчас сотрудники СКР и полицейские выясняют детали произошедшего.

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