Ранее судимый россиянин зарезал фельдшера скорой помощи во время вызова

По данным ведомства, вечером 25 апреля в один из домов на улице Гагарина была вызвана скорая для оказания помощи женщине. Прибывших медработников встретил ее муж. Из личной неприязни он напал на фельдшера и ударил его ножом в грудь. Пострадавший сам спустился к подъезду и сел в служебную машину. Он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.