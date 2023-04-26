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Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ об избрании ареста в отношении гражданина РФ в рамках уголовного дела о государственной измене. Как уточнили ТАСС в среду в суде, решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Россиянина отправили в СИЗО по делу о госизмене
© РИА Новости

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А. С. удовлетворено", - сказала представитель суда.

Как сообщалось ранее, следователи ФСБ во вторник задержали россиянина и обратились в столичный суд с просьбой его арестовать.

Довганю инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Деталей уголовного дела в пресс-службе суда ТАСС не уточнили. Официальными комментариями правоохранительных органов агентство пока также не располагает.

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