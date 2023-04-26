Россиянина отправили в СИЗО по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ об избрании ареста в отношении гражданина РФ в рамках уголовного дела о государственной измене. Как уточнили ТАСС в среду в суде, решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А. С. удовлетворено", - сказала представитель суда.

Как сообщалось ранее, следователи ФСБ во вторник задержали россиянина и обратились в столичный суд с просьбой его арестовать.

Довганю инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.