ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене

Следователи ФСБ в рамках уголовного дела о государственной измене задержали гражданина РФ. Как говорится в судебной картотеке Лефортовского суда Москвы, решение по ходатайству следствия об аресте россиянина пока не принято.
"[В суд поступило ходатайство] об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довгань А. С.", - говорится на сайте суда.
Довганю инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Максимальная санкция статьи - до 20 лет лишения свободы.
Деталей уголовного дела в пресс-службе суда ТАСС не уточнили. Официальными комментариями правоохранительных органов агентство также пока не располагает.