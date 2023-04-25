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51 минуту назад

ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене

ТАСС

Следователи ФСБ в рамках уголовного дела о государственной измене задержали гражданина РФ. Как говорится в судебной картотеке Лефортовского суда Москвы, решение по ходатайству следствия об аресте россиянина пока не принято.

ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене
Фото: ЦОС ФСБ РФЦОС ФСБ РФ

"[В суд поступило ходатайство] об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довгань А. С.", - говорится на сайте суда.

Довганю инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Максимальная санкция статьи - до 20 лет лишения свободы.

Деталей уголовного дела в пресс-службе суда ТАСС не уточнили. Официальными комментариями правоохранительных органов агентство также пока не располагает.

Происшествия,ФСБ,
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