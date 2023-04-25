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Стали известны подробности нападения подростка на заступившегося за сына мужчину

Стали известны подробности нападения 17-летнего подростка на заступившегося за сына 41-летнего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Надежда Дворецкая.

Стали известны подробности нападения подростка на заступившегося за сына мужчину
© Lenta.ru

По данным ведомства, потерпевшего доставили в больницу, а юношу задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

Инцидент произошел в Мирном. Между школьниками начались разборки, так как один толкнул другого плечом, уточняет источник «Ленты.ру». 24 апреля потерпевший увидел, как его сына обижают и решил заступиться. Нападавшие подростки стали разбегаться, однако мужчина смог догнать одного из них. В этот момент фигурант напал с мачете.

Ранее стало известно, что ребенок потерпевшего шел на занятия в школу с другом. К другу стали приставать подростки, тогда мальчик заступился за товарища. Хулиганы распылили в его лицо перцовый баллончик. Отец ребенка заметил произошедшее и поспешил защитить детей.

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