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21-летнюю россиянку убило током в ванне

21-летнюю жительницу Дивногорска убило током в ванне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

21-летнюю россиянку убило током в ванне
© Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Девушка принимала ванну с мобильным телефоном. Когда аппарат стал разряжаться, она взяла в руки подключенное к сети зарядное устройство и дотронулась до конца провода. Ее тут же ударило током.

Лежавшее в ванне тело девушки обнаружили родственники. СК России начал проверку по факту гибели россиянки и назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

В начале апреля житель Москвы умер в ванне из-за привычки читать с телефона. Тело мужчины пролежало в ванне несколько часов перед тем, как его обнаружила жена.

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