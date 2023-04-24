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25 минут назад

Водитель ошибся поворотом и подставил пассажирку под пулю

Lenta.ru

Женщина в американском штате Нью-Йорк была застрелена, когда водитель машины, в которой она находилась, ошибся поворотом и случайно заехал в чужой двор. Об этом сообщает New York Post.

Водитель ошибся поворотом и подставил пассажирку под пулю
Фото: UnsplashUnsplash

20-летняя Кейлин Гиллис и трое ее друзей ехали на машине к другу. Водитель по ошибке заехал не в тот двор.

Когда автомобиль попытался уехать, 65-летний владелец дома Кевин Монахан вышел на веранду и два раза выстрелил в ее направлении. Одна из выпущенных мужчиной пуль поразила Гиллис. Друзья попытались доехать до соседнего города и обратиться за помощью, так как в этом регионе не ловит мобильная связь. Когда сотрудники скорой помощи добрались до их автомобиля, они констатировали смерть пассажирки.

Полиция арестовала Монахана. Он отказался сотрудничать со следствием. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Между владельцем дома и группой друзей не было никакого контакта, и они не выходили из машины. По данным полиции, Монахан не страдал от психических заболеваний и не злоупотреблял алкоголем.

Сообщается, что отец Гиллис работает в тюрьме, куда поместили стрелявшего.

Ранее сообщалось, что житель американского боро Норристаун, штат Пенсильвания, погиб от шальной пули, влетевшей в окно во время семейного обеда в честь Дня благодарения. В полиции сообщили, что погибший не имел никакого отношения к стрельбе.

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