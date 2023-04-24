Названа причина ЧП с самолетом Fly Dubai

Вылетевший из Катманду пассажирский самолет Fly Dubai Boeing 737-800 ранее столкнулся с птицей, но продолжает полет в Дубай, сообщили в управлении гражданской авиации Непала.

Самолет летит в соответствии с планом полета, в аэропорту Катманду он столкнулся с птицей, но после «выполнения стандартной процедуры» продолжил полет, передает ТАСС.

ЧП на борту нет, передает РИА «Новости».