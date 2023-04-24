Названа причина ЧП с самолетом Fly Dubai
Вылетевший из Катманду пассажирский самолет Fly Dubai Boeing 737-800 ранее столкнулся с птицей, но продолжает полет в Дубай, сообщили в управлении гражданской авиации Непала.
Самолет летит в соответствии с планом полета, в аэропорту Катманду он столкнулся с птицей, но после «выполнения стандартной процедуры» продолжил полет, передает ТАСС.
ЧП на борту нет, передает РИА «Новости».
Ранее агентство Индии Ani со ссылкой на источник сообщило, что указанный самолет загорелся при взлете из аэропорта Катманду.