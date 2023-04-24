$81.27-0.2189.46+0.11

В Черном море обнаружили огромное нефтяное пятно

3

Росприроднадзор обнаружил нефтяное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров в Черном море. Об этом сообщила у себя в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

В Черном море обнаружили огромное нефтяное пятно
© globallookpress.com

В Росприроднадзоре уточнили, что обнаружили нефтяное пятно вблизи причалов Контейнерного терминала «НУТЭП» порта Новороссийска. Специалисты «ЧерАзтехмордирекции» уже отобрали пробы на анализ.

Украина призвала отдать Черное море НАТО

Также ведомство вместе с прокуратурой провело проверку эксплуатирующей загрязненный участок компании. По ее итогам и результатам анализа проб Росприроднадзор рассчитает нанесенный водному объекту ущерб.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий