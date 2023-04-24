В Черном море обнаружили огромное нефтяное пятно

Росприроднадзор обнаружил нефтяное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров в Черном море. Об этом сообщила у себя в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

В Росприроднадзоре уточнили, что обнаружили нефтяное пятно вблизи причалов Контейнерного терминала «НУТЭП» порта Новороссийска. Специалисты «ЧерАзтехмордирекции» уже отобрали пробы на анализ.