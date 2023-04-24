Baza: у замруководителя аппарата Госдумы похитили 44 млн рублей

Телефонные мошенники украли у первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова 44 миллиона рублей за последние полгода. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Юрию Безверхову звонили на WhatsApp. Мошенники назвались сотрудниками Центробанка и смогли выманить у него логины и пароли от банковских приложений и похитили 44 миллиона рублей», — сообщают авторы канала.

Журналисты из РБК, ссылаясь на источник в территориальном отделе полиции, подтвердили факт кражи.

Мошенники убедили депутата Госдумы, что на его счет поступили нелегальные средства и их нужно вернуть. По итогу финансовой махинации, преступники получили доступ к двум лицевым счетам в двух банках еще в ноябре 2022 года и постепенно переводили с них средства.