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Три упавших дрона с камерами нашли в разных районах Подмосковья

Три упавших квадрокоптера с камерами без опознавательных знаков найдены в разных районах Подмосковья, один из них - недалеко от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой, обнаруженного в Богородском округе. Об этом ТАСС во вторник сообщили в силовых структурах.

Три упавших дрона с камерами нашли в разных районах Подмосковья
© globallookpress.com

"Накануне на территории СНТ "Уголек" в Богородском городском округе обнаружен упавший беспилотник с камерой и микрофоном без опознавательных знаков. Он выявлен приблизительно в 4 км от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой", - сказал собеседник агентства.

Под Москвой нашли дрон-разведчик с камерой

По его словам, в понедельник найдены еще два аналогичных дрона в других районах Московской области. "В настоящее время все квадрокоптеры направлены на экспертизу, устанавливается кому они принадлежали и с какой целью были запущены",- добавил представитель силовых структур.

В понедельник стало известно о том, что 23 апреля в Богородском округе недалеко от СНТ "Заря" обнаружен упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой. Он произведен на Украине, может пролететь до 900 км. В нескольких километрах от упавшего беспилотника возле одного из домов в СНТ "Таганский Восточный" найден небольшой квадрокоптер с камерой. Прорабатывается версия, что он мог выполнять функцию корректировки самолетного беспилотника в режиме онлайн.

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