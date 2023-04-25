Три упавших дрона с камерами нашли в разных районах Подмосковья

Три упавших квадрокоптера с камерами без опознавательных знаков найдены в разных районах Подмосковья, один из них - недалеко от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой, обнаруженного в Богородском округе. Об этом ТАСС во вторник сообщили в силовых структурах.

"Накануне на территории СНТ "Уголек" в Богородском городском округе обнаружен упавший беспилотник с камерой и микрофоном без опознавательных знаков. Он выявлен приблизительно в 4 км от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в понедельник найдены еще два аналогичных дрона в других районах Московской области. "В настоящее время все квадрокоптеры направлены на экспертизу, устанавливается кому они принадлежали и с какой целью были запущены",- добавил представитель силовых структур.