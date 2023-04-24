Появились подробности об упавшем дроне-камикадзе в Подмосковье

Упавший в Подмосковье дрон-камикадзе оказался начинен 17 килограммами взрывчатки. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации издания, жительница СНТ «Заря» в Богородском городском округе обнаружила беспилотник в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома.

По предварительной версии, модель рухнувшего аппарата — UJ-22 Airborn украинского производства. У дрона закончилось топливо в баке. Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США — пластичным взрывчатым веществом С-4.

Сведений о том, откуда именно был запущен беспилотник, пока не приводится.

О происшествии стало известно в понедельник, 24 апреля.