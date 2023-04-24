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Начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе упал в Подмосковье

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Беспилотник, начиненный взрывчаткой, упал в подмосковном поселке Воровское неподалеку от Ногинска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе упал в Подмосковье
© РИА Новости

По сведениям издания, рухнувший летательный аппарат похож на украинский UJ-22 Airborne. Предположительно, дрон-камикадзе был начинен канадскими взрывными зарядами М112.

Масса беспилотника составила около 85 килограммов. Он упал с неба, зацепившись за деревья, еще днем 23 апреля. Обломки дрона первыми заметили местные жители, позже они вызвали к месту специалистов и силовиков.

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По информации Mash, среди обломков UJ-22 обнаружили канадские 1,25-фунтовые взрывные заряды М112 на основе пластичной взрывчатки С4.

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