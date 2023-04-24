Начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе упал в Подмосковье

Беспилотник, начиненный взрывчаткой, упал в подмосковном поселке Воровское неподалеку от Ногинска . Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, рухнувший летательный аппарат похож на украинский UJ-22 Airborne. Предположительно, дрон-камикадзе был начинен канадскими взрывными зарядами М112.

Масса беспилотника составила около 85 килограммов. Он упал с неба, зацепившись за деревья, еще днем 23 апреля. Обломки дрона первыми заметили местные жители, позже они вызвали к месту специалистов и силовиков.