$81.49-0.1389.35-0.11

Судно с телами 850 военнослужащих нашли в Тихом океане

Судно Montevideo Maru с телами 850 австралийских военнослужащих нашли в Тихом океане. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Судно с телами 850 военнослужащих нашли в Тихом океане
© ТАСС

Транспортный корабль принадлежал Японии и перевозил пленных с островов Океании в Китай. Он был потоплен американской подводной лодкой в 1942 году. Военные не знали, что судно перевозит заключенных. Всего на борту было 1060 человек.

Больше 80 лет местонахождение судна было неизвестно.

Судно под флагом Либерии село на мель на Сахалине

Исследователи Silentworld Foundation утверждают, что нашли обломки Montevideo Maru у берегов Филиппин. Обломки корабля лежат на глубине более 4 километров.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен уклонился от вопроса японского журналиста о виновных в трагедии Хиросимы и Нагасаки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий