Судно с телами 850 военнослужащих нашли в Тихом океане

Судно Montevideo Maru с телами 850 австралийских военнослужащих нашли в Тихом океане. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Транспортный корабль принадлежал Японии и перевозил пленных с островов Океании в Китай. Он был потоплен американской подводной лодкой в 1942 году. Военные не знали, что судно перевозит заключенных. Всего на борту было 1060 человек.

Больше 80 лет местонахождение судна было неизвестно.

Исследователи Silentworld Foundation утверждают, что нашли обломки Montevideo Maru у берегов Филиппин. Обломки корабля лежат на глубине более 4 километров.