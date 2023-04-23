$81.49-0.1389.35-0.11

Россиянин спас мать от убивавшего ее ножом сожителя

В Республике Татарстан задержали 60-летнего россиянина, подозреваемого в покушении на убийство сожительницы. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщило «Ленте.ру» региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россиянин спас мать от убивавшего ее ножом сожителя
© Shutterstock / Fotodom

По данным следствия, 15 апреля пенсионер и его сожительница употребляли алкоголь в одной из квартир города Заинск. Застолье внезапно перешло во взаимные упреки и обмен оскорблениями. Разъяренный мужчина схватил кухонный нож и попытался убить женщину, нанеся ей два колющих удара в жизненно важные органы. Однако мать спас бросившийся на защиту сын, который сумел прекратить расправу.

Жертва нападения была госпитализирована в ближайшую больницу. Подозреваемого отправили в изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.

21 апреля сообщалось, что молодая мать из Екатеринбурга зарезала сожителя из-за просьбы сделать музыку тише.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий