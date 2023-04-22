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Граничащий с Украиной российский регион попал под обстрел

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Рыльский район Курской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Граничащий с Украиной российский регион попал под обстрел
© Lenta.ru

Он уточнил, что было зафиксировано больше 20 прилетов. Повреждены сети электроснабжения, в результате три населенных пункта — деревня Обеста, а также села Локоть и Новоивановка — остались без электричества. Жертв и пострадавших нет.

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Ранее стало известно, что пограничники сбили украинский БПЛА самолетного типа из автомата в небе в Суджанском районе Курской области. Беспилотнику удалось пролететь от границы всего 500 метров.

19 апреля запущенные с территории Украины беспилотники атаковали сахарный завод в поселке Теткино Курской области. В конце февраля завод уже попадал под обстрел — тогда по его территории ударили не менее восьми снарядов.

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