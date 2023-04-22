Граничащий с Украиной российский регион попал под обстрел

Рыльский район Курской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Он уточнил, что было зафиксировано больше 20 прилетов. Повреждены сети электроснабжения, в результате три населенных пункта — деревня Обеста, а также села Локоть и Новоивановка — остались без электричества. Жертв и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что пограничники сбили украинский БПЛА самолетного типа из автомата в небе в Суджанском районе Курской области. Беспилотнику удалось пролететь от границы всего 500 метров.