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В подмосковных Люберцах загорелся цех

Цех по утилизации пластика загорелся в подмосковных Люберцах на площади 1,5 тыс. кв. м, пожар локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В подмосковных Люберцах загорелся цех
© РИА Новости

"Горение металлического цеха по утилизации отходов (пластика, резины) происходит недалеко от деревни Машково", - приводит ТАСС заявление МЧС.

Отмечается, что угрозы соседним строениям нет. Площадь пожара - 1,5 тыс. кв. м. В 06:12 (мск) пожар был локализован. В ведомстве отметили, что к тушению возгорания привлекли 38 человек и 11 единиц техники.

Ранее на Ярославском моторном заводе произошел пожар.

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