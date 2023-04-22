В подмосковных Люберцах загорелся цех

Цех по утилизации пластика загорелся в подмосковных Люберцах на площади 1,5 тыс. кв. м, пожар локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России .

Отмечается, что угрозы соседним строениям нет. Площадь пожара - 1,5 тыс. кв. м. В 06:12 (мск) пожар был локализован. В ведомстве отметили, что к тушению возгорания привлекли 38 человек и 11 единиц техники.