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Судно под флагом Либерии село на мель в районе Шахтерска на Сахалине

Начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко рассказал, что судно КС Ноdong под флагом Либерии село на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине. Об этом сообщает РИА Новости.

Судно под флагом Либерии село на мель на Сахалине
© РИА Новости

По словам Корженко, судно пришло под погрузку угля в порт Шахтерск. Когда балкер стоял на якоре на якоре, погода ухудшилась.

"Погода ухудшилась, и в 18.50 по мск пятницы при попытке съемки с якоря сел на мель. Экипаж судна - 20 человек. Старший комсостав в составе четырех человек - представители Южной Кореи, остальные являются гражданами Филиппин", - поделился Корженко.

Он добавил, что угрозы жизни экипажу нет, как и разлива нефтепродуктов. Капитан не передавал сигнал бедствия.

Ранее у черноморского побережья Турции в районе провинции Кастамону сел на мель контейнеровоз Maren, который следовал из Греции в грузинский порт Поти. Береговая охрана приняла меры, чтобы снять судно с мели.

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