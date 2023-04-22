Судно под флагом Либерии село на мель на Сахалине

Начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко рассказал, что судно КС Ноdong под флагом Либерии село на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Корженко, судно пришло под погрузку угля в порт Шахтерск. Когда балкер стоял на якоре на якоре, погода ухудшилась.

"Погода ухудшилась, и в 18.50 по мск пятницы при попытке съемки с якоря сел на мель. Экипаж судна - 20 человек. Старший комсостав в составе четырех человек - представители Южной Кореи, остальные являются гражданами Филиппин", - поделился Корженко.

Он добавил, что угрозы жизни экипажу нет, как и разлива нефтепродуктов. Капитан не передавал сигнал бедствия.