ФСБ обвинила сотрудника оружейного завода в Москве в госизмене

Следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене в пользу зарубежных стран гражданину РФ Дмитрию Киче - заместителю начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода "Промтехнология", на котором выпускаются охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS. Как уточнили в субботу ТАСС в правоохранительных органах, столичный суд уже отправил обвиняемого в СИЗО.

"Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), в отношении гражданина России Кичи Дмитрия Александровича. Он арестован в Москве и содержится в СИЗО "Лефортово", где с ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела", - рассказал собеседник агентства.

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Санкция вменяемой оружейному специалисту Киче статьи УК РФ предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

В Лефортовском суде Москвы в свою очередь подтвердили ТАСС избрание, а также продление на два месяца в отношении обвиняемого Кичи меры пресечения в виде ареста, но от дальнейших комментариев отказались, сославшись на то, что уголовное дело содержит материалы, маркированные грифом "секретно". Официальными комментариями правоохранительных органов, обвиняемого и его представителей ТАСС не располагает.

Бренд ORSIS

Завод ООО "Промтехнология" (оружейный бренд "ORSIS") начал промышленный выпуск охотничьих и спортивных винтовок в столице под торговой маркой ORSIS в марте 2011 года, говорится на официальной странице предприятия в интернете. Компания имеет все необходимые лицензии и разрешения на производство стрелкового оружия, сертифицирована по международным стандартам качества.