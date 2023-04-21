$81.62-0.0489.46+0.09

Российские путешественники потерпели кораблекрушение у острова Пасхи

Сибиряки Евгений Ковалевский и Станислав Березкин, которые находятся в первом кругосветном путешествии на надувном парусном тримаране, потерпели кораблекрушение недалеко от острова Пасхи. В пресс-службе телеканала «Моя Планета» корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили, что после сигнала SOS на помощь мореплавателям пришли спасательные службы Чили.

Российские путешественники потерпели кораблекрушение у острова Пасхи
© Личный архив Евгения Ковалевского и Станислава Березкина

«Команда была спасена, однако океан забрал тримаран Russian Ocean Way практически со всем оборудованием и имуществом, — сообщил источник. — Спас ситуацию российский путешественник Дмитрий Трубицын, предоставивший сибирякам катамаран, восемь лет хранившийся на острове Пасхи».

В настоящий момент команда готовится вновь покорять Тихий океан — уже на новом судне. Отправление планируется 23 апреля в 12:00 по местному времени. Путешественники в течение месяца будут идти до маркизского острова Нуку Хива и острова Таити, столицы Французской Полинезии.

Экспедиция Ковалевского и Березкина стартовала в Кронштадте в июле 2021 года, завершение планируется в июле 2024-го. Третья часть документального сериала «Переплыть океан. История реальной кругосветки», который сибиряки снимают в путешествии, выйдет 1 мая на телеканале «Моя Планета».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий