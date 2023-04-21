Российские путешественники потерпели кораблекрушение у острова Пасхи

Сибиряки Евгений Ковалевский и Станислав Березкин, которые находятся в первом кругосветном путешествии на надувном парусном тримаране, потерпели кораблекрушение недалеко от острова Пасхи. В пресс-службе телеканала «Моя Планета» корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили, что после сигнала SOS на помощь мореплавателям пришли спасательные службы Чили.

© Личный архив Евгения Ковалевского и Станислава Березкина

«Команда была спасена, однако океан забрал тримаран Russian Ocean Way практически со всем оборудованием и имуществом, — сообщил источник. — Спас ситуацию российский путешественник Дмитрий Трубицын, предоставивший сибирякам катамаран, восемь лет хранившийся на острове Пасхи».

В настоящий момент команда готовится вновь покорять Тихий океан — уже на новом судне. Отправление планируется 23 апреля в 12:00 по местному времени. Путешественники в течение месяца будут идти до маркизского острова Нуку Хива и острова Таити, столицы Французской Полинезии.