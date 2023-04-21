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40 минут назад

Основателю Telegram-канала NEXTA запросили 20 лет колонии

Lenta.ruиещё 1

В Белоруссии сторона обвинения запросила 20 лет колонии для основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило, передает РИА Новости.

Основателю Telegram-канала NEXTA запросили 20 лет колонии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Гособвинитель Наталья Соколова попросила суд назначить Степану Путиле наказание в виде 20 лет колонии усиленного режима, бывшему редактору канала Яну Рудику — 19 лет и бывшему главреду Роману Протасевичу - 10 лет заключения.

По словам Сколовой, обвиняемые совершили заговор с целью захвата государственной власти, озвучивали призывы, направленные на создание условий для захвата власти и передачу ее оппозиционным силам. Она также отметила, что в результате протестов нанесён ущерб государству в размере почти 31 миллион белорусских рублей (10,5 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру»).

Происшествия,Роман Протасевич,Степан Путило,Наталья Соколова,
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