Основателю Telegram-канала NEXTA запросили 20 лет колонии

Гособвинитель Наталья Соколова попросила суд назначить Степану Путиле наказание в виде 20 лет колонии усиленного режима, бывшему редактору канала Яну Рудику — 19 лет и бывшему главреду Роману Протасевичу - 10 лет заключения.

По словам Сколовой, обвиняемые совершили заговор с целью захвата государственной власти, озвучивали призывы, направленные на создание условий для захвата власти и передачу ее оппозиционным силам. Она также отметила, что в результате протестов нанесён ущерб государству в размере почти 31 миллион белорусских рублей (10,5 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру»).