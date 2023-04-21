Журналистку Doxa* Меньшикову заподозрили в призывах к терроризму

Следователи возбудили уголовное дело о публичном призыве и оправдании терроризма против журналистки издания Doxa (СМИ, выполняющее функции иноагента) Марии Меньшиковой. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Расследование ведется по статье 205.2 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма»).

Основанием для привлечения журналистки к уголовной ответственности стала публикация в паблике издания в соцсети «ВКонтакте», содержащая оправдание терроризма. В посте Меньшикова призывала поддерживать задержанных за поджоги военкоматов, уточняет RT. Лингвистическая экспертиза, проведенная следствием, выявила признаки преступления в публикации.