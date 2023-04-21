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Журналистку Doxa* Меньшикову заподозрили в призывах к терроризму

Следователи возбудили уголовное дело о публичном призыве и оправдании терроризма против журналистки издания Doxa (СМИ, выполняющее функции иноагента) Марии Меньшиковой. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Журналистку Doxa* Меньшикову заподозрили в призывах к терроризму
© РИА Новости

Расследование ведется по статье 205.2 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма»).

Основанием для привлечения журналистки к уголовной ответственности стала публикация в паблике издания в соцсети «ВКонтакте», содержащая оправдание терроризма. В посте Меньшикова призывала поддерживать задержанных за поджоги военкоматов, уточняет RT. Лингвистическая экспертиза, проведенная следствием, выявила признаки преступления в публикации.

В сентябре 2022 года сообщалось, что бывших редакторов Doxa Наталию Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина МВД России объявило в розыск по статье УК. В апреле мировой суд в Москве назначил им по два года исправительных работ. Журналистов признали виновными в призывах среди несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях протеста.

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